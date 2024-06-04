«Разносят в пух и прах»: в ВСУ рассказали о российских авиабомбах

Украинский военный Иван Секач заявил, что российские корректируемые авиабомбы (КАБ) уничтожают даже самые подготовленные позиции ВСУ. Об этом сообщает Postimees.

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Секач, военнослужащий 110-й механизированной бригады ВСУ, рассказал эстонскому изданию, что у России много артиллерии и «кратно большее» количество снарядов. Большой проблемой для ВСУ он назвал корректируемые авиационные бомбы, с которыми невозможно бороться.

Секач отметил, что у механизированных бригад нет технических средств против авиации, работающей на высоте 15-20 километров. По его словам, также нет смысла «закапываться глубже».

«Полтонны взрывчатки уничтожают все на большой глубине, поэтому даже самые подготовленные позиции разносятся в пух и прах», - подчеркнул военный.



Ранее Military Watch Magazine рассказал, что позиции ВСУ серьезно страдают из-за 500-килограммовых планирующих бомб ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками. С помощью вакуумной взрывчатки воздух с огромной силой высасывается из замкнутых пространств, разрушая укрытия, траншеи и другие укрепления. Издание подчеркивало, что эти бомбы способны уничтожать даже подземные бункеры.