Германия, проводящая учения на территории Литвы, готовится к войне с Россией. Такое мнение выразило издание Politico.

В материале о танковых и артиллерийских учениях Германиях на полигоне в Литве. По мнению Politico, таким образом страна демонстрирует готовность к противостоянию с Москвой.

«Послание для важных персон было понятным: "Мы готовимся к [противостоянию] с Россией», — отмечает издание.



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Также, подчеркнуло Politico, немецкий генерал Карстен Бройер заявил, что Москве понадобиться пять-восемь лет, чтобы восстановиться после военного противостояния с Украиной.

Ранее американский журналист Чей Боуз заявил, что Запад отрекается от президента Украины Владимира Зеленского.