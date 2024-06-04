В ДНР рассказали о возможном окружении ВСУ в районе Карловки

Российские военные могут окружить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Карловка в Донецкой народной республике (ДНР). Это стало возможно после перехода под контроль армии России села Уманское, заявил в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Таким образом они зажимают к (...) водохранилищу противника и не дают ему возможности снабжения с обратной стороны. То есть (...) не просто выдавливают, а фактически там в районе (...) водохранилища могут взять в некое окружение противника», — рассказал Кимаковский.

