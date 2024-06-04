Стало известно, что кричат французские наемники, попавшие в плен

Французские солдаты на Украине при сдаче в плен рассчитывают, что их быстро обменяют и кричат об этом российским военнослужащим. Об этом, сославшись на соответствующее видео, рассказал экс-депутат Роман Худяков, пишет «Царьград».

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По словам Худякова, кадры захвата в плен француза «жесткие» и содержат матерные выражения, поэтому он публично показывать их не будет, однако, судя по всему, воющие на Украине иностранцы уверены, что их обменяют в первую очередь.

При этом у Эйфелевой башни активисты недавно демонстрировали пустые гробы под французскими флагами, напомнил экс-депутат.

«К сожалению, настоящие гробы французскому обществу не покажут. А, между тем, французам пора бы осознать, кто ими управляет», - заметил он.



Худяков выразил уверенность, что в июне ВСУ ждут большие потери и «среди убитых будет много французов», а также поляков и других иностранцев.

Ранее на остановках общественного транспорта у посольства Франции в Москве появились плакаты с призывом к французским военным сдаваться в плен на Украине. На них изображен командир французской дивизии СС «Шарлемань» Эдгар Пюо, которого в 1945 году уничтожили советские войска, и написан призыв «не повторять ошибок своих предков».

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее о том, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. Позднее французский лидер отметил, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба. Однако официально представители Франции на Украине все еще не присутствуют.