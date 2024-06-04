На Западе заявили об отсутствии шансов на победу у ВСУ

Британский историк, эксперт по России и Второй мировой войне Джеффри Робертс заявил, что украинский кризис движется к своей финальной фазе, и шансов на победу у ВСУ нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью Dialogue Works.

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По мнению Робертса, украинская армия сможет продержаться еще немного благодаря помощи западных стран. Он подчеркнул, что ВСУ продолжат нести колоссальные потери и будут отступать по всем направлениям. Эксперт назвал переговоры лучшим вариантом завершения конфликта.

Ранее американский преподаватель дипломатии и международных отношений Брюс Дэйтон предложил отправить экс-канцлера Германии Ангелу Меркель на неофициальные переговоры с Россией. По мнению Дэйтона, Западу нужно больше «невоенного взаимодействия» с Россией.

Дэйтон назвал Меркель «естественным кандидатом» на роль переговорщика по Украине. У нее есть большой опыт общения с президентом РФ Владимиром Путиным и она не связана с нынешними властями Германии. По мнению эксперта, в переговорах также могут участвовать представители транснациональных корпораций: их финансовые цели создают связи, «способные объединять людей через границы».