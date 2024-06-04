На Западе заявили об отсутствии шансов на победу у ВСУ
Британский историк, эксперт по России и Второй мировой войне Джеффри Робертс заявил, что украинский кризис движется к своей финальной фазе, и шансов на победу у ВСУ нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью Dialogue Works.
По мнению Робертса, украинская армия сможет продержаться еще немного благодаря помощи западных стран. Он подчеркнул, что ВСУ продолжат нести колоссальные потери и будут отступать по всем направлениям. Эксперт назвал переговоры лучшим вариантом завершения конфликта.
Ранее американский преподаватель дипломатии и международных отношений Брюс Дэйтон предложил отправить экс-канцлера Германии Ангелу Меркель на неофициальные переговоры с Россией. По мнению Дэйтона, Западу нужно больше «невоенного взаимодействия» с Россией.
Дэйтон назвал Меркель «естественным кандидатом» на роль переговорщика по Украине. У нее есть большой опыт общения с президентом РФ Владимиром Путиным и она не связана с нынешними властями Германии. По мнению эксперта, в переговорах также могут участвовать представители транснациональных корпораций: их финансовые цели создают связи, «способные объединять людей через границы».