США запретили Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России из-за чрезмерного страха. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес, сообщает Newsweek.

«Этот шаг демонстрирует чрезмерный страх в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта», — сказал он.



В еще одной стране ЕС призвали разрешить Украине удары по России

Ходжес подчеркнул, что для американских властей в приоритете остается контроль над эскалацией украинского конфликта.

Ранее основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш назвала согласие Германии на удары немецким оружием по России капитуляцией под давлением США.