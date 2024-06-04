CША запретили Украине наносить удары по России из-за чрезмерного страха
США запретили Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России из-за чрезмерного страха. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес, сообщает Newsweek.
«Этот шаг демонстрирует чрезмерный страх в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта», — сказал он.
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Ходжес подчеркнул, что для американских властей в приоритете остается контроль над эскалацией украинского конфликта.
Ранее основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш назвала согласие Германии на удары немецким оружием по России капитуляцией под давлением США.