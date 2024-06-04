Минобороны отчиталось о перехвате украинского штурмовика Су-25

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовик воздушных сил Украины был поражен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Там же удалось нанести поражение живой силе и техники противника в районе Работино и Лобковое в Запорожской области, в результате чего в этом районе боевых действий потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 75 человек.

Кроме того, в зоне ответственности «Днепра» Украина потеряла три автомобиля, две американские гаубицы М777 и гаубицы Д-20 и 2А65 «Мста-Б».

30 мая министерство обороны России сообщало, что российские военные поразили украинский самолет Су-27 в зоне проведения СВО. Самолет удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО).