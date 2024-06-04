Специальная военная операция (СВО) продолжается в соответствии с обозначенными целями и задачами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», — пояснил представитель Кремля.



Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Политик также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.