Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk был зафиксирован над Черным морем в районе Крыма. Об этом со ссылкой на данные портала Flightradar24 пишет ТАСС.

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Траектория полета беспилотника - разведчика начинается в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии. Он летел в направлении юго-восточной части акватории Черного моря в районе южного побережья Крымского полуострова (Алупка, Ялта).

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При этом Telegram-канал «Военный обозреватель» обратил внимание на то, что RQ-4B Global Hawk пропадал на время с радаров, а затем вновь появлялся.

Также к западу от Крыма начал работу разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, утверждает канал.

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Ранее страны НАТО резко активизировали разведывательную деятельность у берегов Крыма. А в 2023 году бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector выразил уверенность в том, что удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе был скоординирован Западом. Он напомнил, что перед атакой в воздух был поднят американский P-8 Poseidon.