Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk пропал с радаров над Черным морем. Об этом сообщил Военный обозреватель. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

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В 10:41 по московскому времени БПЛА вышел в район боевого патрулирования у российской границы в районе Крыма. Американские дроны-разведчики постоянно дежурят на этом маршруте, собирая данные о работе российских систем ПВО, авиации и флота. Также они участвуют в наведении на цели запущенных Украиной крылатых ракет и катеров-камикадзе.

Ранее сообщалось, что российские военные подготовили для американских беспилотников, выполняющих явно враждебные РФ задачи, сюрпризы в виде технических неполадок в полете. Как минимум один Global Hawk был сбит ПВО Ирана, когда выполнял шпионский полет над Ормузским заливом.

Напомним, в марте 2023 года другой разведывательный дрон США, MQ-9A Reaper упал в Черное море у границы РФ после встречи с двумя российскими истребителями. Причиной катастрофы Минобороны РФ назвало неумелое управление беспилотником.