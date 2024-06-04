Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk сменил привычный маршрут над Черным морем и ушел в сторону Румынии. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar.

Согласно данным, стратегический разведывательный беспилотник с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 временно пропал недалеко от Крыма. Он вновь был замечен недалеко от Сочи, где совершил разворот и полетел в сторону Румынии. Перед завершением полета он также сделал петлю над побережьем страны.

У берегов Крыма заметили шпионский дрон США

Ранее стало известно, что БПЛА RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии над Черным морем у Крыма. Предположительно, причина исчезновения беспилотника из системы мониторинга связана с тем, что в целях маскировки операторы дрона отключили опознавательные транспондеры. Таким образом, сам БПЛА может быть обнаружен лишь с помощью радиолокационных систем (РЛС), в том числе и военных.