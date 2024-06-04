Продвижение Вооруженных сил (ВС) России на севере Харьковской области застопорилось после подтягивания резервов украинской армии. Об этом сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев, чьи слова передает ТАСС.

Согласно его информации, российские бойцы окопались на территории региона, заняв удобные позиции, и не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) произвести контратаку.

Незадолго до этого Ганчев сообщал, что российские войска заняли в Липцах Харьковской области Украины господствующие высоты, чтобы наносить удары по резервам украинских ВС.

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Перед этим подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские военные сорвали все попытки контрнаступлений украинских войск в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.