На Украине уклонистов-нарушителей границы будут сразу отправлять в военкомат

Нарушители пересечения государственной границы в Украине будут доставлены сразу в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), если будут находится в розыске по факту уклонения от воинской службы. Такое заявление сделал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, передает «Страна.ua».

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«Сейчас четко прописано: если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК», — заявил Заруднев.

По его словам, раньше на всех нарушителей работники составляли протокол об административных нарушениях и отправляли в суд, который решал, какое наказание избрать для задержанного.

Ранее стало известно, что около 45 уклоняющихся от мобилизации украинцев не выжили, пытаясь сбежать из страны через горы и реки. В Госпогранслужбе республики таких граждан назвали «жертвами авантюризма или трусости».