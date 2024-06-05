Командир «Ахмата» назвал сроки победы России в СВО

2024 год завершится победой России в конфликте на Украине. Уверенность в этом высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот год завершится победой России. Считаю, что те силы и средства, что они [Вооруженные силы Украины] сейчас собрали, - мы их тоже перемелем. Перемолоть их мы можем, у нас есть достаточно серьезный ресурс", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

