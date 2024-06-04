В случае войны с Россией самым слабым местом НАТО станет военная база Рамштайн в Германии. Об этом пишет французский портал AgoraVox.

«Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО есть много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее (для НАТО), чем все остальные вместе взятые, – авиабаза Рамштайн в Германии», — говорится в публикации.

По мнению автора публикации, ликвидация базы Рамштайн в случае конфликта с РФ сделает североатлантический альянс «слепым и одноруким». Это оставит НАТО без возможности снабжения своих войск.

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До этого российский военный эксперт Алексей Леонков говорил, что государства Североатлантического альянса на сегодняшний день фактически участвуют в российско-украинском конфликте, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные космической и воздушной разведки.