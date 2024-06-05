Вооруженные силы Украины потеряли до 75 военнослужащих в ходе боевых действий на Херсонском направлении за последние сутки, написал в Telegram-канале глава области Владимир Сальдо. Он отметил, что группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ недалеко от Работино и Лобкового. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Херсонское направление, сводка за сутки. Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВФУ в районах Работино и Лобкового. Противник потерял до 75 боевиков, — говорится в сообщении.

Помимо потерь среди личного состава, украинские войска лишились нескольких единиц военной техники. По словам Сальдо, в ходе боевых столкновений были ликвидированы три военных автомобиля противника, две гаубицы М777, гаубицы Д-20 и 2А65 «МСТА-Б», а также штурмовик Су-2.

Ранее глава Херсонской области сообщал о потерях украинских войск за прошлые сутки. Тогда подразделениями группировки войск «Днепр» в районах населенных пунктов Работино и Вербовое были ликвидированы до 60 военнослужащих ВСУ. Кроме того, были поражены гаубицы М198, Д-20 и три автомобиля противника.