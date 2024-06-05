«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»

Максимальная дальность стрельбы российской самоходной артиллерийской установки (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва» может превышать заявленные 24 километра. Параметры установки прокомментировали в госкорпорации «Ростех».

Госкорпорация обратила внимание на первые кадры, демонстрирующие применение «Мальвы» в зоне проведения спецоперации.

«Дальность стрельбы: > 24 километров. Вы же не подумали, что все так однозначно?» — отметили в сообщении.

«Ростех» разместил ссылку на прошлогоднее интервью первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, который, в частности, рассказал о работе над модернизированным вариантом «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы. «Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — сказал он.



Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что главной особенностью «Мальвы» стала скорость и маневренность. САУ получила четырехосное шасси БАЗ и гаубицу калибра 152 миллиметра.