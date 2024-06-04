Пропавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

Алексей Блиновский, который недавно наделал шуму своим исчезновением из зоны СВО, нашелся. Муж Елены Блиновской вернулся в воинскую часть сразу после того, как она подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, передает Mash. По словам сослуживцев, во время увольнения Алексей был в Москве, где решал имущественные вопросы. При этом сам Блиновский, по данным Mash, скрывает это и объясняет свое отсутствие срочными делами. Сообщается, что в последнее время муж «королевы марафонов» стал очень замкнутым.

Ранее мы писали, что семья Блиновских продает недвижимость, которая находится под арестом, и публиковали фото и стоимость квартиры.