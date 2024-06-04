Тайвань отметил приближение двух десятков летательных аппаратов КНР

Вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали за утро приближение более 20 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Как указывается в заявлении, начиная с 08:20 по местному времени (03:20 мск) было зафиксировано приближение к острову 23 летательных аппаратов НОАК, в том числе истребителей J-16, самолетов Y-8, а также беспилотных летательных аппаратов.

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Из них 16 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной и юго-западной частях острова.

Кроме того, в период с 06:00 (01:00 мск) понедельника до 06:00 вторника ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 летательных аппаратов и девяти кораблей НОАК, а также четырех кораблей морской полиции КНР. По меньшей мере 17 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной и юго-западной частях острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.