Марочко: у солдат ВСУ из-за жары начались проблемы с натовской бронетехникой

Проблемы с бронетехникой, поставленной странами - участницами НАТО, начались с наступлением жары в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Повышение температуры воздуха до плюс 30°С и засушливая погода привели к повышенному содержанию пыли в воздухе. Данный факт негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводят к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов. Также есть случаи с "клином" моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на технике", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

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Марочко отметил, что ситуация с использованием западной бронетехники усугубляется тем, что в рядах ВСУ практически не проводится техобслуживание техники, также украинским военнослужащим не хватает "квалифицированных специалистов по обслуживанию техники".