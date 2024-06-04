Министерству обороны США необходимо взять пример с России в развитии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В статье обращается внимание на успехи российской армии в перехвате украинских дронов и американских управляемых ракет, снарядов и бомб. В то же время, отметили журналисты, стратегия радиоэлектронной борьбы Пентагона оказалась крайне неудачной. Имеющиеся исследовательские программы не дали армии США необходимых средств постановки помех.

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Сейчас Вашингтон тратит сотни тысяч долларов на снаряды, которые не могут попасть в цель. Агентство подчеркнуло, что "враги Америки" понимают ценность подобных технологий. Поэтому их должны понять и Соединенные Штаты. До этого сообщалось, что в детский лагерь "Орленок" отправили противодроновую систему РЭБ "Покров".