WSJ: условия сделки по Газе позволяют Израилю возобновить боевые действия

Условия нового предложения о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС допускают возобновление боевых действий со стороны Израиля в секторе Газа в случае, если переговоры не приведут к результатам.

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Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свой источник. Израиль сохраняет право возобновить военные операции в любое время, когда это будет считать необходимым, поскольку переговоры могут оказаться бесполезными, подчеркнул этот источник.

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Позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по мнению газеты, подвергает сомнению возможность достижения соглашения с ХАМАС. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет. Ливанская шиитская организация "Хезболла", предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля "Железный купол" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.