Ракетные комплексы Черноморского флота "Бастион" нанесли мощный удар по Украине
Береговые ракетные комплексы "Бастион", стоящие на вооружении Черноморского флота (ЧФ), нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Украины. Все цели поражены, отчитались в Минобороны России.
"Расчеты ЧФ в ходе боевого дежурства нанесли массированный удар по выявленным объектам противника на территории Украины", - говорится в пресс-релизе военного ведомства. "Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что личный состав дивизиона получил от разведки данные с координатами целей и выдвинулся в необходимый для нанесения ударов район. Были развернуты пусковые установки "Бастиона" и запущены крылатые ракеты, заявили в Минобороны.
В ведомстве также рассказали, что целей было много. Все они поражены.
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Ранее сообщалось, что этой ночью российская авиация ударила по объектам ВСУ в Харьковской области. Атакованы были цели в пригороде Харькова и Волчанске. При ударах использовались фугасные авиабомбы. Уничтожено почти 60 процентов личного состава двух резервных подразделений, переброшенных в Волчанск накануне.