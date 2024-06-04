Береговые ракетные комплексы "Бастион", стоящие на вооружении Черноморского флота (ЧФ), нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Украины. Все цели поражены, отчитались в Минобороны России.

"Расчеты ЧФ в ходе боевого дежурства нанесли массированный удар по выявленным объектам противника на территории Украины", - говорится в пресс-релизе военного ведомства. "Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", - добавили в МО РФ.

Отмечается, что личный состав дивизиона получил от разведки данные с координатами целей и выдвинулся в необходимый для нанесения ударов район. Были развернуты пусковые установки "Бастиона" и запущены крылатые ракеты, заявили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали, что целей было много. Все они поражены.

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Ранее сообщалось, что этой ночью российская авиация ударила по объектам ВСУ в Харьковской области. Атакованы были цели в пригороде Харькова и Волчанске. При ударах использовались фугасные авиабомбы. Уничтожено почти 60 процентов личного состава двух резервных подразделений, переброшенных в Волчанск накануне.