Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали методику провокации в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил Владимир Василенко.

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По его словам, провокация может пойти по сценарию Бучи. Василенко подчеркнул, что осуществления провокации у ВСУ уже все готово.

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«Для постановки фильма им не хватало только съёмочной группы, и вот она прибыла», — заявил он.

В связи с этим Василенко высказал мнение, что происходящему необходимо придать как можно большую огласку.

Ранее представители пророссийского подполья Херсона рассказали, что 28 мая в город прибыла группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов в составе 13 человек. Она должна снять фото и видео ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики.