Проблемы ВСУ с танком Abrams объяснили

Проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с танком Abrams связаны не столько столько с недостатками конструкции машины, сколько с отсутствием необходимой квалификации и подготовки военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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«Abrams, действительно, не самый новый танк, но он стоит на вооружении США. У него много достоинств. То, что танки горят, не вина американцев, а заслуга российских командиров, бойцов, летчиков и артиллеристов, которые уничтожают Abrams», — считает Дандыкин.

Военный эксперт согласился с тем, что у американского танка много недостатков: он достаточно тяжелый, не слишком хорошо приспособлен для работы на Украине, но он по-прежнему остается серьезной, качественной машиной.

«Многое зависит от того, кто танком управляет. А подготовленных танкистов у Украины осталось мало, так что гореть там будут любые танки. Ну и, конечно, важен и профессионализм тех, кто эти машины подбивает», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее бойцы ВСУ раскритиковали качество брони Abrams, отметив, что на данный момент ее недостаточно для защиты экипажа. Украинский военнослужащий уточнил, что Abrams рассчитаны на сражения «в стиле НАТО», когда авиация и артиллерия предварительно готовят поле боя для наступления пехоты и танков, чего нет у украинцев.