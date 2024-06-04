На Украине действуют 92 иностранные ДРГ, среди которых 14 американских. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

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«По данным, которые мы имеем, их подтверждает Пентагон в своих открытых материалах, на Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских», - цитируют его «Известия».

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Гаврилов подчеркнул, что американские офицеры не только обслуживают системы типа Storm Shadow или HIMARS, но и участвуют в планировании операций против России. И Киев, по его словам, старается простимулировать отправку новых бойцов на Украину. Например, одна фирма в Испании собирает людей в Латинской Америке и отправляет их в зону конфликта, несмотря на незнание английского языка и отсутствие особых умений в военном деле.

«Если раньше были критерии знания английского, то теперь это необязательно. Даже необязательно уметь стрелять. Главное, чтобы ты прошел пятидневные курсы, как говорят специалисты, и тебя отправляют», - пояснил Гаврилов.

Он также рассказал, что обычно иностранные наемники не попадают в число пленных - их стараются эвакуировать, чтобы скрыть следы. Потери среди них, по его словам, также скрывают.

Ранее сообщалось, что в ДНР француза Куэсту Хьюго Джулиана будут судить за наемничество. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.