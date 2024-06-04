Ликвидация наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение

Процесс ликвидации иностранных наемников на Украине идет быстрее, чем их пополнение. Об этом заявил в интервью "Известиям" глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Сейчас не фиксируется (рост числа иностранных наемников - прим. ТАСС), потому что их бросают на "мясные штурмы", - сказал Гаврилов. - Только за май ликвидировано 35 тыс. солдат (ВСУ - прим. ТАСС), 290 единиц техники. Российская армия перемалывает фактически, даже продвигаясь вперед понемногу, она перемалывает большие количества личного состава и техники".

"В начале спецоперации количество наемников только увеличивалось, доходило до 20 тысяч в соответствии с заявлениями, которые появлялись в прессе. Но уже тогда начался процесс их побега из зоны СВО, - отметил дипломат. - Сейчас их количество, по всей видимости, не увеличивается. Может быть, они приезжают, но процесс ликвидации идет быстрее".

По его словам, часть наемников прерывает контракты, так и не получив свои выплаты, "потому что украинское руководство не стесняется, бросает их на "мясные штурмы", на самые опасные направления". "Как вы понимаете, им это очень не нравится", - добавил Гаврилов.