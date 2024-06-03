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В США назвали три сценария завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в рамках одного их трех базовых сценариев, предположил старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон в статье для американского журнала Foreign Policy.

В США назвали три сценария завершения конфликта на Украине
© РИА Новости

По его мнению, согласно первому сценарию, российские военные берут под контроль еще несколько регионов. Запад на фоне постоянных неудач ВСУ отказывается от украинского проекта.

Затем лидеры Украины подписывают с президентом России Владимиром Путиным мирный договор. Согласно документу, часть Украины отходит РФ, часть сохраняет формальную независимость от Москвы, но входит в зону ее влияния.

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В рамках второго сценария ВСУ удается отбить часть населенных пунктов, российская армия снова переходит к обороне. Стороны садятся за стол переговоров, Киев получает разрешение вступить в НАТО и ЕС с условием, что на территории страны не будут возведены базы альянса.

Третий сценарий предполагает, что конфликт зайдет в тупик и России придется смириться с потерей Украины, отметил аналитик.

По его мнению, также возможны другие варианты развития событий. Вместе с тем, констатировал эксперт, все они требуют, чтобы ВСУ провели успешное контрнаступление и усилили свои переговорные позиции.

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