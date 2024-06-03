В США назвали три сценария завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в рамках одного их трех базовых сценариев, предположил старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон в статье для американского журнала Foreign Policy.

По его мнению, согласно первому сценарию, российские военные берут под контроль еще несколько регионов. Запад на фоне постоянных неудач ВСУ отказывается от украинского проекта.

Затем лидеры Украины подписывают с президентом России Владимиром Путиным мирный договор. Согласно документу, часть Украины отходит РФ, часть сохраняет формальную независимость от Москвы, но входит в зону ее влияния.

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В рамках второго сценария ВСУ удается отбить часть населенных пунктов, российская армия снова переходит к обороне. Стороны садятся за стол переговоров, Киев получает разрешение вступить в НАТО и ЕС с условием, что на территории страны не будут возведены базы альянса.

Третий сценарий предполагает, что конфликт зайдет в тупик и России придется смириться с потерей Украины, отметил аналитик.

По его мнению, также возможны другие варианты развития событий. Вместе с тем, констатировал эксперт, все они требуют, чтобы ВСУ провели успешное контрнаступление и усилили свои переговорные позиции.