В США заявили о намерении заменить Abrams и Bradley

Армия Соединенных Штатов намеревается заменить основные боевые танки Abrams и БМП Bradley на современные машины в связи с тем, что они уязвимы перед российскими БПЛА, рассказал американский генерал Джеффри Норман. Об этом пишет журнал Breaking Defence.

Офицер отметил, что российские промышленные площадки нарастили производство дронов, которые нанесли значительный урон бронемашинам ВСУ, в том числе танкам Abrams.

Норман пояснил, что как «Абрамсы», так и «Брэдли» были спроектированы с учетом тех условий и требований, что были во второй половине XX века. Их броня не способна защитить экипаж от воздушных атак.

Названо слабое место танка Abrams

В связи с этим, заметил генерал, разработчикам поставлена задача сосредоточиться на таких частях танка, как улучшенная верхняя защита, системы активной защиты, лазерные ослепляющие устройства, а также электронные опции, позволяющие лучше скрывать сигнатуры машины или блокировать входящие угрозы.

По его мнению, потребуется «несколько лет», чтобы на основе требования военных собрать полноценный прототип. Он добавил, что новый танк может появиться ближе к концу десятилетия.

Напомним, что полковник ВВС США Джеймс Бертон в своей книге «Войны Пентагона: Реформаторы бросают вызов старой гвардии» рассказал, что на создание БМП «Брэдли» ушло 17 лет и 14 млрд долларов. На последующую модернизацию машины ушло еще свыше 1 млрд долларов.