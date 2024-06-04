В 2024 году планируется прекратить эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей» в Военно-транспортной авиации ВКС России, сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В 2024 году прекращается эксплуатация Ан-22 «Антей», заявил Бенедиктов в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

По его словам, всего выпустили 67 таких самолетов, часть из них осталась на Украине. В парке ВТА ВКС России оставалось порядка 60 таких машин.