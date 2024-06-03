Экс-полковник заявил, что Франция может нарастить обучение военных ВСУ

Бывший полковник ВМС Франции Пер де Йонг заявил, что Париж уже обучает военных ВСУ, а в будущем это обучение может стать даже масштабнее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

По мнению экс-полковника, после официального заявления властей Франции об отправке инструкторов, которое может прозвучать уже на этой неделе, обучение солдат ВСУ французскими инструкторами может стать более масштабным. Пер де Йонг добавил, что сейчас на Украине находятся французские военные инструкторы, а также персонал для обслуживания военной техники.

«Новое обучение будет более масштабным <...> и не только сосредоточенным на технике, но также и на военных маневрах», — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить ВСУ наносить удары по России.