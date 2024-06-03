Гаврилов предупредил о ликвидации F-16 на Украине в случае их использования

Попытки недружественных стран разрешить использование F-16 - это очень серьезный вопрос безопасности для России, поэтому в случае пролетов этого истребителя над территорией Украины Вооруженные силы РФ будут его сбивать. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, недружественные страны уже были предупреждены о серьезности этого вопроса.

"Тем не менее они настаивают - в Голландии там, датчане-супергерои, - что "мы разрешаем использовать F-16 везде, где только можно на территории России", - напомнил глава делегации в комментарии телеканалу "Известия". "Он же не просто истребитель, он же носитель ядерного оружия. И их попытки использовать [данный истребитель], как сказал Сергей Викторович Лавров, на территории Украины и так далее - это вопрос ядерной безопасности: мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд. <...> Ну, что, [силы ВС РФ] будут их сбивать", - заключил Гаврилов.

Дипломат подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже достаточно четко высказался на этот счет во время своего визита в Узбекистан.

"Он предупредил западных "непартнеров", которые уже, по всей видимости, - некоторые из них - потеряли голову, что их страны очень компактно населены и чтобы они подумали о последствиях использования дальних средств поражения на территории РФ. Всему есть предел", - объяснил глава российской делегации.

Ранее и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выступила с заявлением, что страна намерена передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по целям на территории РФ. По ее словам, Нидерланды сохраняют одинаковый принцип для всего, что передают Киеву: как только вооружения передаются украинской стороне, она может сама ими распоряжаться.