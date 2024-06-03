Белоусов впервые принял участие в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны

На заседании Совета безопасности 3 июня новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов впервые появился в военной форме. Погоны на его кителе вызвали у журналистов предположение о присвоении ему звания генерала армии. Однако фактически министру обороны не присваивали нового воинского звания.

Новый министр обороны впервые появился на совещании с Путиным в форме

Информированный источник URA.RU сообщил, что Андрей Белоусов имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует воинскому званию генерал армии. Также отмечается, что обычно гражданские служащие носят повседневную форму одежды защитного цвета, а в органах управления, где не предусмотрена военная служба — черного.

При этом гражданские служащие должны носить форму одежды с нарукавными и нагрудными знаками, установленными для данного органа управления. Таким образом, появление Белоусова в военной форме на заседании Совета безопасности не свидетельствовало о его повышении в воинском звании, а было связано с установленными правилами ношения формы одежды для гражданских государственных служащих, занимающих высокие должности.