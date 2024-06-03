Нидерландские F-35 получили возможность нанести ядерный удар по Петербургу

Истребители пятого поколения F-35A, приписанные к 313-й авиационной эскадрилье Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов на авиабазе Волкель, получили возможность применения ядерного оружия — термоядерных бомб B61 — для решения задач по сдерживанию противника. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

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Американское издание отмечает, что применение F-35A с B61 нидерландской стороной возможно в рамках Совместных ядерных миссий НАТО, предполагающих использование американского ядерного оружия, размещенного на территории союзной страны. По данным MWM, ранее самостоятельной возможностью применять B61 обладали только США.

«Возможности ядерного удара F-35, вооруженных боеголовками B61, вызывают всеобщую озабоченность, в частности, в России. В ноябрьских сообщениях американских СМИ утверждалось, что один F-35 с ядерным вооружением может уничтожить более 310 000 жителей в Москве или 360 000 в Санкт-Петербурге», — напомнили в публикации.

Там же подчеркивается, что размещение США своего ядерного оружия на территории иностранных государств нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия.

В апреле издание TWZ сообщило, что ВВС США подняли в небо 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2.