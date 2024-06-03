Украинский солдат Лихачев рассказал, как ВСУ снимают штаны с трупов военных

Украинский солдат Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и приехал в Россию, рассказал о беспределе, который творится на всех уровнях Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщило издание АиФ.

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Чаще всего военные, которые выше по статусу, занимаются махинациями с солдатскими деньгами. Они снимают штрафы за любую провинность, требуют взносы, вымогают средства за предоставление отпуска и оформление документов о ранении.

По словам солдата, родственникам погибших на спецоперации военных часто не выплачивают деньги за смерть. Иногда в военной части офицеры, чтобы не выплачивать деньги делают два документа. Первый признает человека пропавшим без вести, а второй о смерти — для себя, чтобы получить выплату за солдата, которую отправлять родственникам никто и не собирается.

— «Премиальными», так называют эти деньги, делятся с кем надо по установленной таксе, и дело шито-крыто. А с трупа, даже если он был, снимают берцы, штаны и другую одежду, а затем бросают или закапывают где-нибудь в лесополосе: либо сгниет до костей, либо животные растащат по кускам, — передало слова Лизхачева издание АиФ.

Максим Лихачев угнал танк и сдался в плен российской армии 24 мая. Об этом сообщил военный эксперт, экс-глава пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов. По его словам, военнослужащий угнал танк, потому что это позволяло более безопасно добраться до позиций Вооруженных сил России. Там его уже ждали по предварительной договоренности.