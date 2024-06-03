Министр обороны РФ Андрей Белоусов присутствовал на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза в форме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По данным агентства, совещание проходило в режиме видеосвязи, обсуждались вопросы информационной безопасности.

Белоусов: все цели СВО непременно будут достигнуты

Напомним, что весной 2024 года российский лидер назначил экономиста Белоусова министром обороны России.