В Мадриде заявили, что Украина не сможет атаковать РФ испанским оружием

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна отправила Украине только то оружие, которое не может быть использовано для атак по территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции. По словам Альбареса, Испания не отправляла Украине оружие, которое способно достигнуть российской территории.

«Относительно дискуссии, которая началась на министерской встрече НАТО в Праге, о возможности использования этого оружия для достижения территории России, мне неизвестно о том, чтобы мы передали военные материалы, которые обладают такой способностью. <...> На данный момент у нас нет оружия, которое могло бы достичь (территории России — прим. ред.), как у некоторых других союзников, и поэтому этот вопрос не поднимается», — объяснил он.

Помимо этого министр подчеркнул, что власти Испании готовы предоставлять Украине столько военной помощи, сколько будет необходимо.

Ранее США разрешили Украине бить по территории России из некоторых американских систем вооружения.