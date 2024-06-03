На Украине рассказали о подготовке обороны Киева по «чеченскому сценарию»

В начале российской специальной военной операции (СВО) в Киеве готовились к уличным боям по «чеченскому сценарию». Об этом командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко рассказал в интервью украинскому каналу «Армия TV».

© Lenta.ru

По его словам, в то время бойцов его подразделения отправили в район киевского жилого массива ДВРЗ, где они готовились к обороне на входе в город на улице Алматинской.

«И там мы сделали все по "чеченскому сценарию". Благодаря тому, что есть боевой опыт 2014 года и благодаря тому, что есть Интернет и можно было посмотреть, мы подкопали дома, сделали проходы в промке», — отметил он.

Ранее украинский военный с позывным Сирко заявлял о превосходстве российских военнослужащих над бойцами ВСУ. По его словам, это связано с тем, что они не расслабляются и сохраняют ритм.