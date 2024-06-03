Украинским подразделениям в Волчанске на харьковском направлении некуда бежать, они попали в окружение. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

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«Украинские войска окружены, отступать им некуда», – заявил Меркурис.

Сложившаяся обстановка может заставить украинских боевиков усилить сопротивление в краткосрочной перспективе, однако оно будет быстро подавлено из-за невозможности снабжения.

На сегодняшний день российская армия контролирует небо над Волчанском и большинство дорог, ведущих в город.

Подразделения ВСУ оказались в ловушке, подчеркнул эксперт. По его словам, ВС РФ полностью контролируют ситуацию на этом направлении.

Напомним, ранее боец ВСУ признался, что российские военные сражаются лучше. По его словам, украинским военнослужащим не хватает дисциплины.