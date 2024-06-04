США заключили крупный контракт на производство РСЗО HIMARS

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сумма сделки составила около 1,9 миллиарда долларов. Как уточнили в американском ведомстве, контракт рассчитан до 31 мая 2028 года. Отмечается, что финансирование и площадка работ будут определяться в соответствии с деталями каждого конкретного заказа.

В мае Соединенные Штаты заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin контракт более чем на 332 миллиона долларов на производство управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System). Кроме того, в том же месяце Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на 861,3 миллиона долларов на производство РСЗО HIMARS.