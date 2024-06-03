Боец раскрыл, как ВС РФ «разнесли» Часов Яр благодаря телефону военного ВСУ

Командир штурмового подразделения с позывным DVD сообщил, что военнослужащим ВС РФ удалось нанести сильнейший удар по Часовую Яру благодаря телефону бойца ВСУ, передает Минобороны. По его словам, глава эвакуационный группы украинской армии попал в плен, где у него нашли смартфон с приложением «Крапива».

«Крапива» — это приложение, где указаны определенные точки дислокации. Это либо резервы, либо огневые точки, артиллерия, танки или пехоты. Мы соответственно его быстренько эвакуировали, оттаскивали, по нам шел огонь. Потом я узнал от командира, что мы разнесли Часов Яр <...> То есть благодаря этому телефону, мы нанесли удар по врагам, — рассказал DVD.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за минувшую неделю наиболее активные бои происходили в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. По его словам, серьезные боестолкновения наблюдались на всех участках фронта, от Харькова до находящейся под контролем Киева части территории Донецкой Народной Республики.

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Он добавил, что южнее, в Макеевке и Невском также идут довольно серьезны бои. По словам Марочко, почти две недели в районе города Часов Яр ведутся бои с «очень высокой» интенсивностью и плотностью огня.