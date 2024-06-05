Битва за Волчанск 5 июня: «победоносная операция» ВСУ, продвижение ВС РФ

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своих социальных сетях написал, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. Как российская армия продвигается в городе?

Что рассказал Марочко о планах ВСУ в Волчанске

По словам подполковника в отставке, украинское командование дало указание ВСУ провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, чтобы выбить ВС РФ с позиций в Волчанске, но этого сделать не получилось.

«В районе населенного пункта Волчанск украинскому командованию не удается осуществить свой замысел. С начала текущего месяца по характеру действий противника, задействованию сил и средств, а также информационному сопровождению операций на этом направлении можно с большой долей вероятности говорить о том, что украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести „малую победоносную операцию“ в течение трех суток. Однако реальное положение дел говорит о том, что данный замысел не был реализован, поскольку наша оборонительная линия оказалась намного крепче, нежели предполагалось, а разведданные были неточными», — рассказал он.



Также Марочко подчеркнул, что Украина на данный момент не отказалась от своего плана и корректирует поставку боеприпасов для его реализации.

Заявление Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области, заявили сегодня в МО РФ.

«Отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ. Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм установка залпового огня БМ-21 „Град“. Уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины», — добавили в Минобороны РФ.



Что говорят военкоры о ситуации в Волчанске

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что ВС РФ продолжают бои недалеко от агрегатного завода в Волчанске.

«Зачастую бои здесь носят встречный характер. Отражено несколько контратак противника. Также ВС РФ продвинулись немного на восточных окраинах Волчанска. Противник подтягивает туда резервы для укрепления обороны. Главный выигрыш ВС РФ на текущий момент — это связывание боями крупной группировки резервов ВСУ в районе поселка Липцы и в самом Волчанске, что позволяет успешно наступать на целом ряде других направлений, где эти резервы отсутствуют», — пояснил он.



Рожин также отметил, что попытки контратак ВСУ в Волчанске преследуют две цели — добиться тактических успехов к началу так называемой мирной конференции в Швейцарии, показав якобы пользу от американских поставок, а также разрешить оперативный кризис в Харьковской области, чтобы иметь возможность быстро снять часть задействованных здесь резервов для их переброски под Часов Яр и к Очеретино.

Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы «хоть какие-то победы» на фронте перед встречей стран НАТО в Вашингтоне, которая состоится в июле. Поэтому ВСУ предпринимают многочисленные попытки контратак именно в Волчанске.

«К этому времени Зеленскому нужны хоть какие-то победы. Скорее всего, он предпримет попытку контратаковать на Харьковском направлении. Уже сейчас в Волчанске противник нарастил количество контратак. Но пока это только замедляет наше движение вперед. Выбить ВС РФ у противника не получается. Наши парни за сутки прошли на этом направлении порядка 500 метров, при этом на востоке города удалось занять господствующие высоты, что конкретно осложнит жизнь противнику», — сообщил он.



По его словам, солдаты ВСУ сейчас крайне подавлены, потому что они уже не верят в то, что западное вооружение поможет им улучшить свои позиции.