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От удара "Кинжалами" по Яворовскому полигону погибло более сотни офицеров НАТО

Более сотни кадровых офицеров НАТО погибло или получило ранения во время удара российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" по Яворовскому полигону ВСУ в Львовской области.

От удара "Кинжалами" по Яворовскому полигону погибло более сотни офицеров НАТО
© Российская Газета

Об этом пишет Военный обозреватель со ссылкой на свои источники.

Напомним, ракеты прилетели на полигон в ночь на 29 мая, под них попало до 300 военнослужащих ВСУ вместе с инструкторами из стран НАТО и иностранными наемниками. Удар был нанесен сразу после сообщений о переброске в Львовскую область французских военных.

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Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал" неуязвима для существующих средств ПВО, поэтому она не выписывает сложные кривые, обходя или стараясь обмануть зенитные комплексы ВСУ, а летит строго по прямой. Ракета эта не только очень быстрая, но и очень точная - прилетает именно туда, куда направили. Каждый раз, когда взлетает МиГ-31И с "Кинжалом", воздушную тревогу объявляют на всей территории Украины. Подлетное время от территории РФ до того же Яворовского полигона на западе Украины - менее четырех минут.

Яворовский полигон является ключевым пунктом переброски и обучения солдат ВСУ и иностранных наемников.

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