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Система ПВО России сбила ракету ВСУ стоимостью в несколько миллионов долларов

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Система ПВО России сбила ракету ВСУ стоимостью в несколько миллионов долларов
© РИА Новости

Стоимость запуска одной ракеты из этой американской системы составляет от трех до восьми миллионов долларов.

Кроме того, российской ПВО удалось перехватить несколько других снарядов ВСУ западного образца — 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

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