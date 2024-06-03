Система ПВО России сбила ракету ВСУ стоимостью в несколько миллионов долларов

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Стоимость запуска одной ракеты из этой американской системы составляет от трех до восьми миллионов долларов.

Кроме того, российской ПВО удалось перехватить несколько других снарядов ВСУ западного образца — 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».