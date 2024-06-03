ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе

В Севастополе задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, которые планировали совершить теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ. Об этом сообщила сегодня Федеральная служба безопасности России, пишет РИА Новости.

По данным ФСБ, агенты были завербованы на территории Запорожской области, перед ними стояла задача по выполнению «диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур».

«Во время обысков у членов группы обнаружены три готовых к применению самодельных взрывных устройства, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около пяти килограммов, 600 грамм тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств», - пояснили в спецслужбе, отметив, что было найдено три таких тайника.

В пресс-службе ФСБ также обратили внимание на то, что Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины «были уверены в безопасности своих агентов», однако их деятельность полностью контролировалась российскими правоохранителями. При этом завербованные «не были знакомы друг с другом».

Ранее в Севастополе был задержан местный житель, который по заданию украинских спецслужб планировал организовать покушение на высокопоставленного российского военного с помощью взрывчатки. В ФСБ отметили, что он сотрудничает со следствием.