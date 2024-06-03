В России объяснили задачи спецназа «Ахмат» в Харьковской области

Буферная зона вблизи Белгородской области необходима для того, чтобы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратили подвергать атакам регион, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил задачи спецназа «Ахмат» в Харьковской области.

«Буферная зона, или по-другому, санитарная, нужна для того, чтобы оттеснить противника, врага в сторону, чтобы удары меньше доставали Белгородскую область. ВСУ сейчас приближены. "Ахмат" будет этим заниматься. Будет оттеснять их и изучать, где находятся огневые средства», — поделился Заварзин.

Ранее стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область, чтобы создать близ российского приграничья буферную зону. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.