Полковник объяснил последствия использования Patriot над территорией России

Разрешение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot над территорией России вряд ли несет угрозу для страны: эта система противовоздушной обороны предназначена для защиты, а не для нападения, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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«Patriot обнаруживают объекты в радиусе 400 километров, сбивают в радиусе 150. Так что, я думаю, ничего страшного для нас не произойдет, над территорией России ничего особенного сбить не смогут. Во-первых, этих комплексов мало. Во-вторых, они нужны не для того, чтобы сбивать условные самолеты над Россией, а для того, чтобы защищать города», — объяснил полковник.

Он также добавил, что Украина использовала западное оружие против России и до получения официального разрешения.

«Это разрешение — просто информационный вброс для того, чтобы показать, что Запад поддерживает Украину против России. На самом деле глобально ничего эти разрешения не меняют», — сказал Литовкин.

Ранее глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) систем противовоздушной обороны американского производства Patriot для нанесения ударов по российской авиации.