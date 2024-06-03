Российские военные атаковали скопление ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом Сергей Лебедев.

«Армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное, по месту дислокации ВСУ, прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ», — уточнил Лебедев.

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По словам представителя пророссийского подполья, в результате данного удара российских военных по Харьковской области было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, еще более 50 украинских военнослужащих получили ранения.