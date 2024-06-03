Экс-премьер Украины высказался об ударах ВСУ по территории РФ

Разрешение Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России является эскалацией конфликта, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. Он усомнился в необходимости идти на этот шаг, а также упомянул атаку ВСУ на «станции раннего предупреждения о ядерном нападении». Министерство обороны РФ об ударах по соответствующим объектам не сообщало.

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Если уже идут нападения на станции раннего предупреждения о ядерном нападении! Какая необходимость с точки зрения военного конфликта на Украине поражать эти станции раннего обнаружения? Никакой, — отметил Азаров.

По мнению политика, российские объекты являются целями не Украины, а Запада. Он добавил, что в настоящее время союзники Киева идут по пути «искусственного нагнетания».

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предположил, что Вашингтон выступил заказчиком для удара по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани. Вместе с тем он не исключил, что если удар был действительно нанесен, то можно предположить, что это была инициатива Киева. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.