Появились кадры с пораженной ракетами базы ВСУ в Змиеве
Харьковская прокуратура опубликовала фото последствий ночных прилетов по базе отдыха под Харьковом, пишет "Страна.ua".
Уточняется, что место происшествия - село Дачное у Змиева.
На кадрах видны разрушенные и поврежденные постройки.
Военкоры сообщали, что на попавшей под удар базе отдыха были расквартированы не менее 300 солдат и наемников ВСУ.
Отмечалось, что в результате пяти прилетов противник понес большие потери.
© Харьковская областная прокуратура
© Харьковская областная прокуратура
Ранее стало известно, что украинские силовые структуры вывозят архивы из Харькова и других населенных пунктов области, а также эвакуируют стратегические предприятия.