Появились кадры с пораженной ракетами базы ВСУ в Змиеве

Харьковская прокуратура опубликовала фото последствий ночных прилетов по базе отдыха под Харьковом, пишет "Страна.ua".

© Харьковская областная прокуратура

Уточняется, что место происшествия - село Дачное у Змиева.

На кадрах видны разрушенные и поврежденные постройки.

Военкоры сообщали, что на попавшей под удар базе отдыха были расквартированы не менее 300 солдат и наемников ВСУ.

Отмечалось, что в результате пяти прилетов противник понес большие потери.

© Харьковская областная прокуратура

© Харьковская областная прокуратура

Ранее стало известно, что украинские силовые структуры вывозят архивы из Харькова и других населенных пунктов области, а также эвакуируют стратегические предприятия.